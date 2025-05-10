В Башкирии скончался 43-летний мужчина, получивший ожоги при пожаре

15:25, 10 май 2025

Смертельный пожар случился вчера в Янауле на улице Островского. Загорелся бревенчатый дом площадью 54 квадратных метра, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Пламя охватило пластиковые панели на кухне. Спасатели оперативно локализовали и потушили возгорание. Пострадавшего с серьезными ожогами доставили в медучреждение, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

В настоящее время дознаватель МЧС выясняет обстоятельства и точную причину возникновения пожара.

Ранее МЧС Башкирии сообщило о гибели 77-летней женщины при пожаре в Янауле. Трагедия произошла в ночь на 20 апреля в доме на улице Кутузова. Тело погибшей нашли на кухне после ликвидации огня.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ