Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

23-летняя девушка бесследно пропала в Уфе

23-летняя девушка бесследно пропала в Уфе

20:22, 10 май 2025

В Уфе 23-летняя Ксения Ковшова пропала без вести. Девушку не могут найти с 10 мая. Об этом сегодня сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Особых деталей происшествия пока не раскрывают - ни как именно пропала Ксения, ни почему информация о её исчезновении появилась только сейчас.

Разыскиваемая - среднего роста (167 см), нормального телосложения, с русыми волосами и зелёными глазами. В последний раз её видели в чёрной куртке, белой толстовке, тёмных джинсах и кроссовках.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении девушки, немедленно звоните в «ЛизаАлерт» - 8(800)700-54-52 или по номеру экстренной службы 112. Поисковики также призывают добровольцев присоединиться к поискам.

Ранее жители башкирского села спасли 49-летнего пермяка из трудового рабства. Дмитрий Булатов, пропавший осенью 2024 года, был обнаружен в апреле в Янаульском районе после побега из подпольного работного дома в Уфе

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии ищут 24-летнего парня, от которого остались только ботинки на берегу

Читайте также:

В Башкирии ищут 24-летнего парня, от которого остались только ботинки на берегу
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск в Уфе поиск
Читайте также

22-летняя девушка с ярко-рыжими волосами пропала в Башкирии
Происшествия в Башкирии
22-летняя девушка с ярко-рыжими волосами пропала в Башкирии
В Уфе пропала 11-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 11-летняя девочка
В Уфе пропала 30-летняя Диана Шарипова
Происшествия в Башкирии
В Уфе пропала 30-летняя Диана Шарипова
В Башкирии пропала 16-летняя девушка в белой куртке
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропала 16-летняя девушка в белой куртке


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен