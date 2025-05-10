23-летняя девушка бесследно пропала в Уфе

20:22, 10 май 2025

В Уфе 23-летняя Ксения Ковшова пропала без вести. Девушку не могут найти с 10 мая. Об этом сегодня сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Особых деталей происшествия пока не раскрывают - ни как именно пропала Ксения, ни почему информация о её исчезновении появилась только сейчас.

Разыскиваемая - среднего роста (167 см), нормального телосложения, с русыми волосами и зелёными глазами. В последний раз её видели в чёрной куртке, белой толстовке, тёмных джинсах и кроссовках.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении девушки, немедленно звоните в «ЛизаАлерт» - 8(800)700-54-52 или по номеру экстренной службы 112. Поисковики также призывают добровольцев присоединиться к поискам.

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Автор: Семен Подгорный