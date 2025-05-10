В Башкирии обнаружили тело 24-летнего мужчины, пропавшего более месяца назад

21:37, 10 май 2025

В Башкирии завершились поиски 24-летнего Никиты Ш. Молодого человека, пропавшего 1 апреля в Белорецком районе, обнаружили мёртвым. Об этом сообщили представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

Никита исчез больше месяца назад, когда вышел из родительского дома в тёмной куртке, чёрной футболке и спортивных штанах с галошами. Домой он так и не вернулся. В поисковых ориентировках волонтёры отмечали, что парню требовалась медицинская помощь.

По информации, полученной от источника «КП-Уфа», перед исчезновением Никита проживал в селе Сосновка у родителей. До этого он жил отдельно с супругой, но семейная жизнь не сложилась – молодой человек начал злоупотреблять алкоголем, что привело к конфликтам с женой. Родители забрали сына к себе, надеясь помочь ему справиться с проблемами, и ограничивали его контакты с компаниями. Первого апреля он самовольно покинул дом.

Последний раз Никиту видели на берегу реки Белой, протекающей рядом с Сосновкой. Там он отдыхал с несколькими приятелями. По словам этих мужчин, молодой человек уснул прямо на земле, и они не смогли его разбудить. Оставив Никиту на берегу, компания ушла. Когда они вернулись, парня на месте уже не было. Единственное, что удалось обнаружить – его обувь на берегу реки.

Родственники первоначально пытались найти Никиту собственными силами, но безрезультатно. После этого они обратились в полицию и к волонтёрам «ЛизаАлерт». Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, которые продолжались несколько недель, спасти молодого человека не удалось.

Точные обстоятельства и место обнаружения тела пока не разглашаются. Также нет информации о возможной криминальной составляющей происшествия. Следственные органы проводят необходимые процедуры для выяснения причин смерти молодого человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети