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Автомобиль врезался в дерево после столкновения с лосем в Башкирии: есть жертвы

Автомобиль врезался в дерево после столкновения с лосем в Башкирии: есть жертвы

14:10, 11 май 2025

Вечером 10 мая в Башкирии на трассе Агидель - Аша произошло смертельное ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщил глава ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

29-летний водитель Opel Insignia на шестом километре дороги не успел среагировать на выбежавшего лося. После удара автомобиль потерял управление, вылетел с трассы и врезался в дерево.

Один из пассажиров погиб на месте - медики прибыли слишком поздно. Водитель и второй находившийся в машине человек доставлены в больницу с травмами. Животное также погибло в результате столкновения.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняя все детали случившегося.

Ранее на 163-м километре трассы Уфа-Оренбург опрокинулся автомобиль Opel Astra. Авария случилась 10 мая - один человек погиб на месте, трое пострадавших госпитализированы.

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В Башкирии водитель Renault Logan погиб после столкновения с ВАЗ-2114

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: ДТП
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