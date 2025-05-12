Подросток из Башкирии получил мощный удар тока, вскрыв электрощит

12:56, 12 май 2025

Школьник из Мелеуза оказался на больничной койке после опасной шалости в подъезде. 14-летний подросток был доставлен в Мелеузовскую ЦРБ с жалобами на головную боль и слабость. О происшествии сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как выяснилось, подросток пострадал при попытке вскрыть электрощит в подъезде дома. Врачи обработали ожоги, наложили швы и назначили необходимую терапию.

Сейчас юный "электрик" находится в травматологии. Состояние оценивается как средней тяжести, но медики отмечают положительную динамику в лечении.

Ранее 16-летний подросток из Мелеуза стал фигурантом уголовного дела после использования найденной банковской карты. Юноша потратил 2,5 тысячи рублей в продуктовых магазинах. Родители возместили ущерб, но дело уже возбуждено.

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Автор: Семен Подгорный