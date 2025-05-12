Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Подросток из Башкирии получил мощный удар тока, вскрыв электрощит

Подросток из Башкирии получил мощный удар тока, вскрыв электрощит

12:56, 12 май 2025

Школьник из Мелеуза оказался на больничной койке после опасной шалости в подъезде. 14-летний подросток был доставлен в Мелеузовскую ЦРБ с жалобами на головную боль и слабость. О происшествии сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как выяснилось, подросток пострадал при попытке вскрыть электрощит в подъезде дома. Врачи обработали ожоги, наложили швы и назначили необходимую терапию.

Сейчас юный "электрик" находится в травматологии. Состояние оценивается как средней тяжести, но медики отмечают положительную динамику в лечении.

Ранее 16-летний подросток из Мелеуза стал фигурантом уголовного дела после использования найденной банковской карты. Юноша потратил 2,5 тысячи рублей в продуктовых магазинах. Родители возместили ущерб, но дело уже возбуждено.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автомобиль врезался в дерево после столкновения с лосем в Башкирии: есть жертвы

Читайте также:

Автомобиль врезался в дерево после столкновения с лосем в Башкирии: есть жертвы
Автор: Семен Подгорный
Теги: Мелеуз происшествия в Мелеузе
Читайте также

В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток на мотоцикле врезался в школьный автобус
13-летний подросток сорвался с высоты 8 метров в Уфе
Происшествия в Башкирии
13-летний подросток сорвался с высоты 8 метров в Уфе
В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь
Происшествия в Башкирии
В Башкирии медведь растерзал 70-летнего мужчину - врачи борются за его жизнь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен