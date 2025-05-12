Рабочий рухнул с высоты 10 этажа на стройке в Уфе
14:11, 12 май 2025
Строитель сорвался с 10-метровой высоты во время работ на объекте по улице Рудольфа Нуреева в Уфе в субботу.
Пострадавшего с тяжёлым открытым переломом экстренно доставили в 18-ю городскую больницу, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести. Пациент проходит необходимое лечение под наблюдением врачей.
Ранее в Уфе ребенок пролетел 8 метров, упав с отвесной стены отеля «Hills Garden». Министр здравоохранения Башкирии сообщает, что мальчик с множественными переломами находится в детской больнице.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Вывеска кафе упала на школьника в Уфе
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке рабочий упал с 20-метровой высоты
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии медведи отправили двух человек в реанимацию: стало известно об их состоянии
Происшествия в Башкирии
В Уфе на улице Блюхера мужчина сорвался с висячей скалы
Происшествия в Башкирии
13-летний подросток сорвался с высоты 8 метров в Уфе