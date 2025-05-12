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Рабочий рухнул с высоты 10 этажа на стройке в Уфе

Рабочий рухнул с высоты 10 этажа на стройке в Уфе

14:11, 12 май 2025

Строитель сорвался с 10-метровой высоты во время работ на объекте по улице Рудольфа Нуреева в Уфе в субботу.

Пострадавшего с тяжёлым открытым переломом экстренно доставили в 18-ю городскую больницу, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести. Пациент проходит необходимое лечение под наблюдением врачей.

Ранее в Уфе ребенок пролетел 8 метров, упав с отвесной стены отеля «Hills Garden». Министр здравоохранения Башкирии сообщает, что мальчик с множественными переломами находится в детской больнице.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай в Уфе
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