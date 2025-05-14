Тело пропавшего в Башкирии рыбака нашли спустя 12 дней в реке Белой

14:53, 14 май 2025

В Ишимбайском районе Башкирии завершились поиски 67-летнего местного жителя, пропавшего в начале мая. Тело мужчины обнаружили водолазы в реке Белой сегодня, 14 мая, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Рыбак отправился на велосипеде к водоёму ещё 2 мая и домой не вернулся. Это вызвало тревогу у родных. Брат пропавшего, самостоятельно отправившись на поиски, нашёл велосипед на берегу реки в предполагаемом месте рыбалки вечером 3 мая и сообщил об этом в экстренные службы.

В поисковой операции участвовали сотрудники аварийно-спасательной службы, полицейские и местные жители. Почти две недели продолжались поиски, прежде чем водолазам удалось обнаружить и извлечь тело погибшего из воды.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. Что именно привело к гибели рыбака, пока не сообщается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС