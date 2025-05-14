С гранатой за долгами: жертва мошенников ограбила два офиса микрозаймов в Уфе

19:14, 14 май 2025

В Уфе 13 мая произошли два вооруженных нападения на микрофинансовые организации. Женщина с гранатой похитила деньги из двух офисов, действуя под давлением телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Злоумышленница заходила в офисы под видом обычной клиентки, а затем угрожала взорвать помещение. В первом случае испуганная сотрудница отдала налётчице 24 тысячи рублей. Во время ограбления женщина постоянно была на связи с неизвестным мужчиной, который по телефону угрожал "выдернуть чеку", если кассир откажется выдать наличные.

В тот же день произошёл второй инцидент. Сотрудница другой финансовой компании сообщила в полицию о нападении женщины с идентичной внешностью, которая также угрожала взрывом. Добычей преступницы стали более 100 рублей, после чего она спешно покинула место преступления.

Подозреваемую задержали вечером того же дня - ей оказалась 39-летняя жительница Благоварского района. Выяснилось, что она сама стала жертвой аферистов. Мошенники сначала принудили её обмануть собственную мать на 300 тысяч рублей, а затем, представившись "сотрудником ФСБ", приказали приобрести страйкбольные гранаты, заселиться в гостиницу Уфы и ждать дальнейших инструкций.

На следующий день женщина получила указание идти в финансовые организации и, угрожая взрывом, забирать деньги.

По факту разбойных нападений возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли похищенные средства и три страйкбольные гранаты.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД Башкирии