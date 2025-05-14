Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Земля уходит из-под ног: в Уфе обнаружены гигантские карстовые провалы

Земля уходит из-под ног: в Уфе обнаружены гигантские карстовые провалы

22:04, 14 май 2025

В Уфе обнаружены масштабные карстовые провалы, угрожающие безопасности многоэтажных жилых домов. Информация об этом содержится в официальном письме ГУП «Уфаводоканал», направленном в ответ на запрос общественников о причинах частых аварий и провалов грунта в районе.

Согласно документу, опубликованному общественником Альбертом Рахматуллиным, провал на улице Амантая имеет карстовое происхождение и представляет серьезную угрозу. «При засыпке песчано-гравийной смеси провал затампонировать не удалось, смесь уходит без остановки», - указывает предприятие. Специалисты «Уфаводоканала» предупреждают, что данное явление может негативно повлиять на 18-этажные жилые здания в этом районе.

Параллельно с этим на улице Загира Исмагилова сформировалась огромная яма возле дома №21. Карстовый провал продолжает увеличиваться в направлении жилых зданий. Особую тревогу вызывает тот факт, что всего в 50 метрах от опасной зоны ведется строительство 25-этажного жилого комплекса «Пьермонт». Образовавшийся неделю назад провал уже достиг глубины 9 метров и продолжает расширяться.

Жители микрорайона Колгуевский, который начали застраивать с 2000-х годов с использованием технологии свайного монолита и газобетонных стен, выражают серьезное беспокойство. За последние два месяца это уже четвертый зафиксированный провал в районе.

В тот же день еще один провал диаметром около метра образовался на дороге к микрорайону «Цветы Башкирии». Яма возникла непосредственно на проезжей части, что создает угрозу дорожного движения.

Местные жители опасаются за свою безопасность, сравнивая ситуацию с сюжетом фильма «Дурак». Для оценки ситуации и принятия необходимых мер в ближайшее время территорию обследуют геологи.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт

Читайте также:

В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт
Автор: Семен Подгорный
Фото: Альберт Рахматуллин
Теги: Уфа
Читайте также

В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии
Происшествия в Башкирии
В уфимском дворе обвалился грунт после коммунальной аварии
В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в опасной близости от домов обвалился грунт
В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта
Происшествия в Башкирии
В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта
В Балтачевском районе Башкирии образовался гигантский 30-метровый провал посреди леса - видео
Это интересно
В Балтачевском районе Башкирии образовался гигантский 30-метровый провал посреди леса - видео


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен