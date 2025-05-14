Земля уходит из-под ног: в Уфе обнаружены гигантские карстовые провалы

22:04, 14 май 2025

В Уфе обнаружены масштабные карстовые провалы, угрожающие безопасности многоэтажных жилых домов. Информация об этом содержится в официальном письме ГУП «Уфаводоканал», направленном в ответ на запрос общественников о причинах частых аварий и провалов грунта в районе.

Согласно документу, опубликованному общественником Альбертом Рахматуллиным, провал на улице Амантая имеет карстовое происхождение и представляет серьезную угрозу. «При засыпке песчано-гравийной смеси провал затампонировать не удалось, смесь уходит без остановки», - указывает предприятие. Специалисты «Уфаводоканала» предупреждают, что данное явление может негативно повлиять на 18-этажные жилые здания в этом районе.

Параллельно с этим на улице Загира Исмагилова сформировалась огромная яма возле дома №21. Карстовый провал продолжает увеличиваться в направлении жилых зданий. Особую тревогу вызывает тот факт, что всего в 50 метрах от опасной зоны ведется строительство 25-этажного жилого комплекса «Пьермонт». Образовавшийся неделю назад провал уже достиг глубины 9 метров и продолжает расширяться.

Жители микрорайона Колгуевский, который начали застраивать с 2000-х годов с использованием технологии свайного монолита и газобетонных стен, выражают серьезное беспокойство. За последние два месяца это уже четвертый зафиксированный провал в районе.

В тот же день еще один провал диаметром около метра образовался на дороге к микрорайону «Цветы Башкирии». Яма возникла непосредственно на проезжей части, что создает угрозу дорожного движения.

Местные жители опасаются за свою безопасность, сравнивая ситуацию с сюжетом фильма «Дурак». Для оценки ситуации и принятия необходимых мер в ближайшее время территорию обследуют геологи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Альберт Рахматуллин