Летучая мышь устроила переполох в уфимской квартире
22:20, 14 май 2025
В Уфе жительница многоэтажки на Менделеева, 156/6 обнаружила у себя дома необычного визитёра. Летучая мышь проникла в квартиру через открытую форточку на восьмом этаже и расположилась на полу возле батареи.
Хозяйка не стала самостоятельно решать проблему с крылатым гостем и обратилась в ЕДДС. На вызов оперативно прибыли специалисты ПСО Уфы. Сотрудники службы спасения аккуратно поймали рукокрылое млекопитающее и выпустили его на волю, вернув животное в естественную среду обитания.
Ранее мы писали о том, что в Уфе задержана женщина, ограбившая две микрофинансовые организации с муляжами гранат. Преступница действовала под контролем телефонных мошенников, которые ранее вынудили её обмануть мать на 300 тысяч рублей.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Рабочий рухнул с высоты 10 этажа на стройке в Уфе