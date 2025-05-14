Летучая мышь устроила переполох в уфимской квартире

22:20, 14 май 2025

В Уфе жительница многоэтажки на Менделеева, 156/6 обнаружила у себя дома необычного визитёра. Летучая мышь проникла в квартиру через открытую форточку на восьмом этаже и расположилась на полу возле батареи.

Хозяйка не стала самостоятельно решать проблему с крылатым гостем и обратилась в ЕДДС. На вызов оперативно прибыли специалисты ПСО Уфы. Сотрудники службы спасения аккуратно поймали рукокрылое млекопитающее и выпустили его на волю, вернув животное в естественную среду обитания.

Ранее мы писали о том, что в Уфе задержана женщина, ограбившая две микрофинансовые организации с муляжами гранат. Преступница действовала под контролем телефонных мошенников, которые ранее вынудили её обмануть мать на 300 тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Управления гражданской защиты Уфы