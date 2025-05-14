Запустили двигатели, но полететь не смогли: самолёт до Уфы вернулся на стоянку в Минводах

23:01, 14 май 2025

В ночь на 14 мая в аэропорту Минеральных Вод произошёл инцидент с пассажирским лайнером, направлявшимся в Уфу.

После запуска двигателей в 01:23 по московскому времени экипаж обнаружил техническую неисправность и был вынужден прервать подготовку к вылету.

Командир принял решение вернуть воздушное судно на стоянку для проведения детального технического осмотра.

Информацию об этом происшествии распространил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Ранее у Superjet 100 авиакомпании «Азимут» обнаружились неполадки с топливной системой во время полета из Красноярска в Уфу. Несмотря на некорректные показания измерителей топлива, экипаж отказался от сигналов бедствия, и самолет благополучно приземлился.

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Автор: Семен Подгорный