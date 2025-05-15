Три машины столкнулись на трассе М-5 в Башкирии: КамАЗ вылетел в кювет, есть пострадавшие
15:15, 15 май 2025
Серьезная авария произошла сегодня, 15 мая, на 1 518 километре федеральной трассы М-5 в Иглинском районе. По информации ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан, в столкновении участвовали три транспортных средства: КамАЗ, трал и легковушка Kia.
Грузовик после удара вылетел с дороги и завалился на бок - сейчас решается вопрос о привлечении спецтехники для его эвакуации. Легковой автомобиль также оказался за пределами проезжей части.
В результате происшествия травмы получили два человека. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, оказали пострадавшим первую помощь и обесточили аккумуляторы машин для предотвращения возгорания. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
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