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Три машины столкнулись на трассе М-5 в Башкирии: КамАЗ вылетел в кювет, есть пострадавшие

Три машины столкнулись на трассе М-5 в Башкирии: КамАЗ вылетел в кювет, есть пострадавшие

15:15, 15 май 2025

Серьезная авария произошла сегодня, 15 мая, на 1 518 километре федеральной трассы М-5 в Иглинском районе. По информации ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан, в столкновении участвовали три транспортных средства: КамАЗ, трал и легковушка Kia.

Грузовик после удара вылетел с дороги и завалился на бок - сейчас решается вопрос о привлечении спецтехники для его эвакуации. Легковой автомобиль также оказался за пределами проезжей части.

В результате происшествия травмы получили два человека. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, оказали пострадавшим первую помощь и обесточили аккумуляторы машин для предотвращения возгорания. Инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Иглино начался суд над братьями Габдуллиными за жестокое избиение подростка в апреле 2024 года. Главные фигуранты - их отец, бизнесмен Рауф Габидуллин, уже в зоне СВО, а соучастник Надиров освобожден из СИЗО.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе дтп в иглинском районе
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