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В Уфе сгорел нежилой двухэтажный деревянный дом площадью 600 кв. м

В Уфе сгорел нежилой двухэтажный деревянный дом площадью 600 кв. м

09:46, 16 май 2025

Ночью 16 мая в Уфе на улице Рычкова загорелся деревянный двухэтажный дом. Пламя моментально охватило всё бревенчатое строение площадью 600 квадратных метров. На борьбу с огненной стихией выехали 5 пожарных машин и 10 специалистов МЧС России и республиканского госкомитета по ЧС.

К счастью, здание оказалось нежилым, и в инциденте никто не пострадал - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан. Сейчас на месте работает дознаватель, выясняющий причины возгорания. Все подробности пожара устанавливаются.

Ранее в Уфе 51-летний мужчина отравился угарным газом при ночном пожаре в двухэтажном доме на улице Перевалочной. Пожарные справились с огнем за 8 минут, пострадавший доставлен в больницу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
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