В Уфе водитель «Гранты» устроил тройное ДТП и попал в больницу

14:21, 16 май 2025

На трассе «Уфа — Оренбург» произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Инцидент случился 15 мая на десятом километре дороги, сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По информации правоохранителей, 36-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и сначала врезался в металлический разделитель на дороге. После удара автомобиль отбросило на «Киа Рио», а затем легковушка влетела в полуприцеп стоящего на обочине «КамАЗа».

В результате каскада столкновений рулевой отечественного авто получил травмы головы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный водитель в Уфе не справился с управлением и врезался в электроопору на улице Вологодской. Его пассажир серьезно пострадал. Прокуратура завершила расследование, материалы переданы в суд.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе