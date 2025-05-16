Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Тело раздавило обломками: жертву взрыва в Салавате нашли под завалами

Тело раздавило обломками: жертву взрыва в Салавате нашли под завалами

22:05, 16 май 2025

В башкирском Салавате спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва и обнаружили тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии, объявив о полной ликвидации последствий происшествия.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения технологического процесса, приведшего к разгерметизации печного оборудования. Следственный комитет республики уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности на опасном объекте.

Помимо погибшего, в результате инцидента пострадали еще четверо. Трое мужчин (51, 49 и 44 лет) с тяжелыми ожогами находятся в реанимации. Четвертый пострадавший госпитализирован с переломами и ушибом таза.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург возле Салавата: Opel Astra вылетел с дороги и опрокинулся. Погиб 20-летний пассажир, трое мужчин с травмами доставлены в больницу

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе водитель «Гранты» устроил тройное ДТП и попал в больницу

Читайте также:

В Уфе водитель «Гранты» устроил тройное ДТП и попал в больницу
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Салават происшествия в Салавате
Читайте также

В Башкирии найдено тело мужчины возле многоквартирного дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии найдено тело мужчины возле многоквартирного дома
Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии насмерть забил табуреткой сожительницу
В ночном пожаре в башкирском Янауле погибла пожилая хозяйка дома
Происшествия в Башкирии
В ночном пожаре в башкирском Янауле погибла пожилая хозяйка дома
На трассе в Башкирии Opel слетел в кювет: 20-летний парень погиб, трое в больнице
Происшествия в Башкирии
На трассе в Башкирии Opel слетел в кювет: 20-летний парень погиб, трое в больнице


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен