Тело раздавило обломками: жертву взрыва в Салавате нашли под завалами

22:05, 16 май 2025

В башкирском Салавате спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва и обнаружили тело 46-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии, объявив о полной ликвидации последствий происшествия.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения технологического процесса, приведшего к разгерметизации печного оборудования. Следственный комитет республики уже возбудил уголовное дело по факту нарушения правил промышленной безопасности на опасном объекте.

Помимо погибшего, в результате инцидента пострадали еще четверо. Трое мужчин (51, 49 и 44 лет) с тяжелыми ожогами находятся в реанимации. Четвертый пострадавший госпитализирован с переломами и ушибом таза.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Уфа-Оренбург возле Салавата: Opel Astra вылетел с дороги и опрокинулся. Погиб 20-летний пассажир, трое мужчин с травмами доставлены в больницу

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ