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Огненный Форд: на трассе в Башкирии автомобиль заорелся на ходу

Огненный Форд: на трассе в Башкирии автомобиль заорелся на ходу

22:15, 16 май 2025

Автомобиль Ford Focus вспыхнул прямо во время движения по федеральной трассе Р-240 в Кармаскалинском районе Башкирии днем 16 мая. Иномарка сгорела дотла за считанные минуты. По информации республиканского МЧС, причиной внезапного возгорания мог стать неправильный монтаж узлов и механизмов транспортного средства.

На место оперативно прибыли добровольцы пожарной охраны и профессиональные огнеборцы МЧС, которые потушили пламя. Несмотря на стремительное распространение огня, в происшествии никто не пострадал.

Ранее 36-летний житель Кармаскалинского района погиб после того, как в состоянии обострения психического заболевания выпрыгнул из машины отца во время сильнейшей метели 10 апреля. Полураздетое тело мужчины нашли поздним вечером того же дня.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе
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