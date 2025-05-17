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В Башкирии третий день ищут пропавшего мужчину в тёмно-синей куртке

В Башкирии третий день ищут пропавшего мужчину в тёмно-синей куртке

22:18, 17 май 2025

В Чишминском районе республики пропал 40-летний Алмаз Туктаров. Мужчину в последний раз видели 14 мая в деревне Среднехозятово, после чего он словно растворился - не появляется дома и не отвечает на звонки.

Поисковики сообщают приметы: рост 180 см, среднее телосложение, тёмно-карие глаза и чёрные волосы. В день исчезновения был одет в тёмно-синюю куртку с оранжевыми вставками, серо-синие брюки и чёрные кроссовки.

Всех, кто видел Алмаза или знает, где он может находиться, просят немедленно позвонить по телефонам: 8 (937) 3 102 112, 8 (937) 475 43 21 или 112. Каждая информация может помочь в поисках.

Ранее в Чишминском районе мужчина погиб из-за собственной неосторожности: после выпивки уснул с сигаретой в сарае друга. Постройку полностью охватило огнем до приезда пожарных, спасти 37-летнего гостя не удалось

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ДПСО "БаРС"
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе поиск
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