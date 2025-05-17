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Сердечный приступ заставил экипаж самолёта из Уфы сесть в Казани

Сердечный приступ заставил экипаж самолёта из Уфы сесть в Казани

22:22, 17 май 2025

Рейс авиакомпании «Северный Ветер», следовавший из Уфы в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в Казани 17 мая. Причина - резкое ухудшение состояния 72-летнего пассажира. Об этом информирует Telegram-канал «Авиаинцидент».

У пожилого мужчины проявились признаки сердечной недостаточности прямо во время полёта. Экипаж немедленно объявил сигнал «Срочность». Командир воздушного судна не стал рисковать и развернул лайнер в сторону ближайшего запасного аэродрома.

В Казани самолёт встретили медики. Реанимационная бригада уже ожидала борт на взлётной полосе, готовая оказать неотложную помощь пострадавшему. Дальнейшая судьба пассажира пока не сообщается.

Ранее ночной рейс из Минеральных Вод в Уфу не состоялся 14 мая из-за обнаруженной экипажем технической неисправности. Командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта на стоянку сразу после запуска двигателей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: авиаинцидент
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