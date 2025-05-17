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В Башкирии пожар едва не унёс жизни целой семьи

В Башкирии пожар едва не унёс жизни целой семьи

22:32, 17 май 2025

В селе Староабзаново Благоварского района пожар полностью уничтожил дом, где находились родители и четверо детей. Как сообщил глава муниципалитета Марат Юсупов, пламя охватило жилище многодетной семьи, когда все домочадцы были внутри.

Семье чудом удалось выбраться из горящего дома, но теперь они остались на улице - от жилища почти ничего не осталось. Причины возгорания устанавливаются - на месте происшествия работают следователи и дознаватели, выясняющие обстоятельства ЧП.

Ранее в Благоварском районе похоронили 24-летнего контрактника Айнура Миндиярова, погибшего в ходе СВО. Уроженец села Языково служил по контракту с 2020 года, а с начала 2024 находился в зоне боевых действий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благоварский район происшествия в Благоварском районе пожар в Благоварском районе
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