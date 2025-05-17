В Башкирии 86-летняя пенсионерка сгорела в собственном доме

22:38, 17 май 2025

Вечером 16 мая в селе Дуслык Туймазинского района Башкирии произошёл пожар в одноэтажном трёхквартирном доме на улице Зелёной, сообщает ГУ МЧС по республике. Пламя охватило 112 квадратных метров - одна квартира и крыша жилища серьёзно пострадали от огня.

На вызов оперативно прибыли сотрудники МЧС, Госкомитета РБ по ЧС и местные добровольцы. Спасателям удалось эвакуировать 63-летнюю женщину - её с тяжёлыми ожогами доставили в ближайшую больницу.

К сожалению, без жертв не обошлось. В одной из квартир обнаружено тело 86-летней пенсионерки. Специалисты МЧС устанавливают, что стало причиной трагедии.

Ранее в общежитии села Серафимовский Туймазинского района произошел пожар, унесший жизнь 35-летнего мужчины. Из здания эвакуировались 17 человек, включая двоих детей. По данным МЧС, возгорание началось на общей кухне от непотушенной сигареты.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ