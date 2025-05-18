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В Башкирии 12-летний мальчик утонул в Ашкадаре - спасатели ищут тело

В Башкирии 12-летний мальчик утонул в Ашкадаре - спасатели ищут тело

22:43, 18 май 2025

В Стерлитамаке около 20:00 по улице Горького произошла трагедия - 12-летний ребёнок ушёл под воду в реке Ашкадар. Сейчас на месте работают спасатели-водолазы, которые пытаются найти тело мальчика. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Очевидцы сразу вызвали экстренные службы, увидев, как ребёнок скрылся под водой. Мать пострадавшего находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Стерлитамаке ночью сгорел частный дом площадью 200 кв.м на улице Полевой. Пожарные обнаружили в зале тела мужчины и женщины без признаков жизни. МЧС и СК выясняют причины трагедии.

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В Уфе ребёнок едва не утонул в озере из-за любопытства

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В Уфе ребёнок едва не утонул в озере из-за любопытства
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке
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