В Башкирии 12-летний мальчик утонул в Ашкадаре - спасатели ищут тело

22:43, 18 май 2025

В Стерлитамаке около 20:00 по улице Горького произошла трагедия - 12-летний ребёнок ушёл под воду в реке Ашкадар. Сейчас на месте работают спасатели-водолазы, которые пытаются найти тело мальчика. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

Очевидцы сразу вызвали экстренные службы, увидев, как ребёнок скрылся под водой. Мать пострадавшего находится в тяжёлом эмоциональном состоянии. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Стерлитамаке ночью сгорел частный дом площадью 200 кв.м на улице Полевой. Пожарные обнаружили в зале тела мужчины и женщины без признаков жизни. МЧС и СК выясняют причины трагедии.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ