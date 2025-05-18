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Шесть машин в одну кучу: водитель "Лифана" устроил массовую аварию в Уфе

Шесть машин в одну кучу: водитель "Лифана" устроил массовую аварию в Уфе

22:49, 18 май 2025

Массовое ДТП с шестью автомобилями произошло в воскресенье днём, 18 мая, на Нагаевском шоссе в Уфе. Об этом сообщили в городском отделе ГАИ.

 

Водитель "Лифана", двигаясь из столицы Башкирии в направлении посёлка Нагаево, не справился с управлением и протаранил автомобили, стоявшие на красный сигнал светофора. Под удар попали "Киа Рио", "Лада Ларгус", "Фольксваген", "Рено" и "Мерседес".

В результате столкновения пострадали люди, находившиеся в "Киа Рио" и "Лифане" - их отправили в больницу. Состояние пострадавших пока не уточняется.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняющие все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Уфе пьяный водитель без прав за рулём Lada Largus врезался в бетонное ограждение на Первомайской улице. При освидетельствовании у мужчины выявили 1,081 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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Огненный Форд: на трассе в Башкирии автомобиль загорелся на ходу

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа ДТП Уфа
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