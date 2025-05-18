Спалил дом с женой и тещей после ссоры: пенсионер из Башкирии задержан за убийство

22:59, 18 май 2025

В селе Дуслык Туймазинского района Башкирии 67-летний мужчина устроил огненную расправу над собственной семьей. По данным МВД по РБ, пенсионер после пьяной ссоры облил бензином дом, где находились его 62-летняя жена и 86-летняя теща, а затем хладнокровно поджег.

Пожарным удалось спасти супругу поджигателя, но пожилая женщина погибла в огне. На месте происшествия оперативники обнаружили явные улики: канистру и бутылки с бензином и маслом.

Задержанный не стал отпираться и сразу признался в содеянном. Против него возбудили сразу два уголовных дела - за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Сейчас "поджигатель" находится под стражей.

Ранее мы писали, что в Туймазинского района сгорела квартира и крыша трёхквартирного дома. 86-летняя женщина погибла, ещё одна пострадавшая с ожогами доставлена в больницу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ