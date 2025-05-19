В Башкирии количество жертв взрыва на заводе в Салавате возросло до трех

15:32, 19 май 2025

На заводе компании "Свеча" в Салавате скончался третий пострадавший после взрыва - 44-летний мужчина умер в больнице. Ранее стало известно о смерти двух рабочих 46 и 51 года. Информацию подтвердили в МЧС Башкирии.

Как следует из извещения, направленного компанией в Гострудинспекцию, инцидент произошел утром, когда новая смена прибыла в цех грануляции полиэтиленового воска. Рабочие обнаружили, что дверь заперта изнутри. После того как они вскрыли её, прогремел взрыв.

Ударной волной людей отбросило в сторону. Под завалами был обнаружен погибший 45-летний аппаратчик гранулирования, который находился внутри цеха в момент происшествия.

Среди пострадавших оказался 48-летний мужчина, который, по предварительным данным, пришёл на предприятие устраиваться на работу. Сейчас его состояние медики характеризуют как стабильно тяжёлое. В больнице также продолжает лечение ещё один пострадавший рабочий.

По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства взрыва выясняют сотрудники прокуратуры и Гострудинспекции. Представители компании "Свеча" сотрудничают со следствием и предоставили информацию о возможных причинах инцидента.

Напомним, трагедия в Салавате стала одной из крупнейших промышленных аварий в регионе за последнее время. Власти Башкирии взяли ситуацию под контроль.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ