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В Башкирии умерла женщина, которую поджёг муж

В Башкирии умерла женщина, которую поджёг муж

15:38, 19 май 2025

Жуткая история в селе Дуслык Туймазинского района Башкирии получила трагическое продолжение. Сегодня днем в больнице скончалась 63-летняя женщина, которую 16 мая облил горючей жидкостью и поджёг собственный муж. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Напомним, всё произошло после ссоры - жена была недовольна вредными привычками 67-летнего супруга. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил жестоко отомстить. После поджога он просто ушёл из дома, хотя знал, что внутри находится не только жена, но и её пожилая мать, которая из-за возраста не могла самостоятельно выбраться.

Тёща нападавшего погибла сразу от отравления угарным газом. Супругу с тяжёлыми ожогами успели доставить в больницу, но спасти её не удалось.

Подозреваемый уже заключён под стражу на два месяца. Теперь ему придётся отвечать за гибель двух человек.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия в Туймазинском районе пожар в Туймазинском районе убийство
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