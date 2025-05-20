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Труп в кустах: в реке Ольховка в Стерлитамаке обнаружили тело мужчины

Труп в кустах: в реке Ольховка в Стерлитамаке обнаружили тело мужчины

11:39, 20 май 2025

В Стерлитамаке 20 мая очевидцы обнаружили тело мужчины в реке Ольховка у дома №71 по улице Урицкого. Как сообщают местные паблики, труп находился в кустах на берегу.

На место оперативно прибыли экстренные службы, спасатели извлекли тело из воды. Полиция установила, что погибшему было 37 лет.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства и причины смерти мужчины. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее в Стерлитамаке осудили банду вымогателей, пытавшихся отобрать у бизнесмена Lexus за 9 млн рублей и укравших майнинг-оборудование на 1,2 млн. Главарь получил 10 лет колонии, остальные - условные сроки.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке смерть на воде
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