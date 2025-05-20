В Уфе на улице Кольцевой столкнулись две «Лады», одна перевернулась на крышу
11:46, 20 май 2025
В Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Инцидент случился накануне на улице Кольцевой.
По информации городской Госавтоинспекции, водитель «Лады Весты», направлявшийся в сторону улицы Суворова, не справился с управлением и допустил столкновение со встречной «Ладой Грантой». В результате удара «Гранта» перевернулась на крышу.
Несмотря на серьезность происшествия, в аварии обошлось без пострадавших. Автомобили получили значительные механические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Уфе на Нагаевском шоссе водитель "Лифана" устроил массовое ДТП, протаранив пять автомобилей на светофоре. Пострадавшие из двух машин госпитализированы, их состояние уточняется.
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