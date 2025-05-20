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Скончался пенсионер, растерзанный медведем в башкирском лесу

Скончался пенсионер, растерзанный медведем в башкирском лесу

12:11, 20 май 2025

В Белорецкой районной больнице умер 70-летний житель Абзелиловского района, пострадавший от нападения медведя во время сбора чаги в лесу на майских праздниках. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Трагический инцидент произошел в начале мая, когда пожилой мужчина отправился в лес за березовым грибом. На него внезапно напал дикий хищник, нанеся критические повреждения внутренних органов и множественные переломы костей. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в больницу Белорецка.

Медики две недели вели непрерывную борьбу за жизнь пациента. Пенсионеру провели несколько сложных операций, включая одну шестичасовую. Несмотря на все предпринятые усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — организм не смог восстановиться после тяжелейших повреждений, нанесенных диким зверем.

Ранее в Абзелиловском районе водитель погиб, перевернувшись в залитом водой овраге. 51-летний мужчина не справился с управлением на дороге Элеватор - Нижнее Абдряшево.

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В Башкирии мужчина чудом выжил после встречи с медведицей

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В Башкирии мужчина чудом выжил после встречи с медведицей
Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе нападение медведя
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