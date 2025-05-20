В Башкирии ветер ураганной силы снес крыши домов

21:29, 20 май 2025

Мощные порывы ветра во вторник, 20 мая, устроили настоящий переполох в двух районах Башкирии, сообщают в республиканском МЧС.

В деревне Тулубаево Бижбулякского района стихия частично «разобрала» кровлю двухквартирного нежилого здания на улице Шакшинской.

Не обошла непогода стороной и Приютово в Белебеевском районе — там без части крыши остался многоквартирный дом на Бульваре Мира.

Происшествия обошлись без пострадавших. Спасатели уже на местах и оценивают последствия разгула стихии.

Ранее ураган в Бижбуляке унёс жизнь 14-летней девочки: сорванная с торгового центра крыша нанесла ей смертельные травмы. После годичной судебной тяжбы Верховный суд Башкирии признал вину владельцев здания и постановил выплатить семье 2,8 млн рублей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ