Ушёл под воду за минуту: в Стерлитамаке утонул 12-летний чемпион по рукопашному бою

22:13, 20 май 2025

Несчастный случай произошел в Стерлитамаке 18 мая 2025 года. 12-летний Ильяс погиб во время купания в реке Ашкадар. Тело мальчика нашли только на следующее утро. Об инциденте сообщают местные жители и экстренные службы.

В минувшее воскресенье в Башкирии царила жара, и трое школьников решили не дожидаться официального открытия купального сезона. Они отправились к реке Ашкадар в районе улицы Горького, где раньше было неглубоко. Никто из ребят не подозревал, что это место стало смертельно опасным.

Около восьми вечера один из мальчиков начал тонуть. Его друг бросился на помощь, а третий побежал звать взрослых. В тот момент на берегу не было ни отдыхающих, ни даже рыбаков, которые могли бы помочь.

«Я только вернулась с работы и заносила вещи во двор. Увидела детей на противоположном берегу, но не придала этому значения. Через несколько минут услышала крики о помощи», — рассказала «КП-Уфа» очевидица Светлана, живущая напротив места трагедии.

Когда женщина выбежала на берег, было уже поздно. Один мальчик стоял и кричал, другой с трудом выбирался из воды, а Ильяс уже пропал под поверхностью.

«Тот, кто пытался его спасти, сам еле выбрался. Я видела, как он с трудом карабкался на берег», — вспоминает свидетельница происшествия.

Прибывший сотрудник спасательной станции обнаружил, что ребенок уже около 10 минут находился под водой. Вскоре приплыли спасатели на катере, начали поиски с привлечением водолазов, но с наступлением темноты операцию пришлось приостановить.

На берег прибежала мать Ильяса.

«У женщины началась истерика, она кричала и громко рыдала. Стемнело, водолазы еще немного поныряли и уехали. Двух других мальчиков отправили домой после беседы с полицейскими. А мама с другими взрослыми еще долго ходили по берегу, светили себе телефонами», — рассказала Светлана.

Тело юного спортсмена нашли только на следующее утро, около 10 часов.

МЕСТО С ПОДВОДНОЙ ЛОВУШКОЙ

Трагедия произошла в месте, которое раньше было безопасным для купания, но в прошлом году здесь проводились земляные работы, кардинально изменившие дно реки.

«Раньше там было очень мелко, максимум по колено, но после того как дожди наполнили реку, и она во многих местах вышла из берегов, затопив дома, решили углубить дно и сделать берега выше. Только детям никто не объяснил, что там больше нельзя купаться», — поделилась местная жительница Кристина.

Жители Стерлитамака в социальных сетях подтверждают, что после работ по углублению дна в реке Ашкадар стали появляться опасные воронки — природное явление, которое не всегда заметно с поверхности, но способно затянуть даже взрослого человека.

«Раньше там всегда купались, было мелко. В прошлом году углубили до 4-5 метров. Видимо, дети не знали об этом. Дно разрыли, но горожан не предупредили об опасности. Приходится либо самим догадываться, либо узнавать методом проб, ошибок и трагедий», — написал в соцсетях местный житель Алексей.

Вода в реке в середине мая оставалась холодной и мутной, что еще больше усугубило ситуацию — дна просто не было видно.

СПОРТСМЕН И ОТЛИЧНИК

Ильяс учился в пятом классе местной школы и активно занимался спортом. Незадолго до гибели он стал победителем городских соревнований по спортивно-прикладному рукопашному бою, которые проводились в честь 80-летия Великой Победы. В своей весовой и возрастной категории юный спортсмен завоевал золотую медаль.

«Мальчик был очень хорошим, с моей дочерью они учились вместе. Родители — замечательные люди, и сын у них был молодец, активно занимался спортом. Но в этом возрасте, в 12 лет, дети уже начинают считать себя взрослыми. В школе они ведут себя одним образом, дома — другим, а когда выходят гулять на улицу, становятся совсем другими людьми», — поделилась мама одной из одноклассниц погибшего.

Сейчас мать Ильяса находится в состоянии сильнейшего шока. Родственники увезли женщину в деревню, чтобы оградить от подготовки к похоронам.

«Мама не может в себя прийти. Она просто не в состоянии что-то понять или осознать», — рассказала знакомая семьи.

Эта трагедия стала первым случаем гибели на воде в Башкирии в этом году. И произошла она еще до официального начала купального сезона, когда температура воды не достигла безопасных показателей.

Спасатели в очередной раз напоминают родителям о необходимости контролировать местонахождение детей и разъяснять им опасность купания в неположенных местах. Особенно сейчас, когда жаркая погода становится соблазном для раннего открытия купального сезона.

Городские власти Стерлитамака пока не прокомментировали ситуацию с отсутствием предупреждающих знаков в месте, где после работ по углублению дна образовались опасные подводные воронки.

Ранее в кустах на берегу реки Ольховка в Стерлитамаке обнаружено тело 37-летнего мужчины. Происшествие случилось у дома №71 по улице Урицкого. Идет расследование причин смерти.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ