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В Башкирии мужчину раздавило колесом комбайна

В Башкирии мужчину раздавило колесом комбайна

22:19, 20 май 2025

Смертельный инцидент произошел 19 мая в авторемонтном подразделении "Первомайский" компании "Рощинский" в Стерлитамакском районе. 31-летний тракторист-машинист демонтировал колесо комбайна "Case Magnum 340", когда произошло непоправимое — массивная деталь опрокинулась прямо на работника.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте до приезда медиков. О начале расследования трагического случая официально сообщила Гострудинспекция Башкирии.

Специалисты выясняют, были ли соблюдены требования охраны труда при проведении ремонтных работ сельхозтехники.

Ранее 74-летняя жительница деревни Талалаевка Стерлитамакского района стала жертвой ночного пожара в собственном доме. Её дочь и внуки спаслись. Огонь уничтожил значительную часть жилища. Следственные органы Башкирии расследуют обстоятельства трагического происшествия

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамакский район происшествия в стерлитамакском районе несчастный случай
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