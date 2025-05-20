В Башкирии мужчину раздавило колесом комбайна

22:19, 20 май 2025

Смертельный инцидент произошел 19 мая в авторемонтном подразделении "Первомайский" компании "Рощинский" в Стерлитамакском районе. 31-летний тракторист-машинист демонтировал колесо комбайна "Case Magnum 340", когда произошло непоправимое — массивная деталь опрокинулась прямо на работника.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — мужчина скончался на месте до приезда медиков. О начале расследования трагического случая официально сообщила Гострудинспекция Башкирии.

Специалисты выясняют, были ли соблюдены требования охраны труда при проведении ремонтных работ сельхозтехники.

Ранее 74-летняя жительница деревни Талалаевка Стерлитамакского района стала жертвой ночного пожара в собственном доме. Её дочь и внуки спаслись. Огонь уничтожил значительную часть жилища. Следственные органы Башкирии расследуют обстоятельства трагического происшествия

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии количество жертв взрыва на заводе в Салавате возросло до трех

Автор: Семен Подгорный