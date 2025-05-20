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Рабочий погиб в 30-метровом бункере в Башкирии

Рабочий погиб в 30-метровом бункере в Башкирии

22:33, 20 май 2025

В селе Зирган Мелеузовского района Башкирии произошел несчастный случай на местном предприятии — рабочий упал с высоты около 30 метров и погиб. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС республики.

Группа работников проводила ремонт в высоком бункере. Мужчина находился на плите в верхней части конструкции, когда она внезапно не выдержала нагрузки и частично обрушилась. Вместе с обломками рабочий рухнул внутрь глубокого резервуара.

 

На место немедленно прибыли спасатели. Совместно с сотрудниками предприятия они разобрали часть конструкции, чтобы добраться до пострадавшего. К моменту, когда спасатели попали внутрь бункера, мужчина уже не подавал признаков жизни. Врачам оставалось лишь констатировать смерть рабочего.

Ранее в селе Зирган полностью сгорело частное подворье, погиб 62-летний владелец дома. Огонь охватил жилой дом, баню и сарай. Пожарные не смогли спасти строения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе несчастный случай
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