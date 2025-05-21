В Стерлитамаке 18-летняя автомобилистка насмерть сбила женщину

11:37, 21 май 2025

В Стерлитамаке вечером 20 мая произошло смертельное ДТП — 18-летняя автомобилистка на ВАЗ-2114 сбила 44-летнюю женщину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики Башкортостан.

Инцидент случился на улице Худайбердина. Молодая девушка за рулем "четырнадцатой" не заметила пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.

Сейчас по факту смертельной аварии правоохранители проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее серьезное ДТП с тремя автомобилями произошло утром возле села Старое Барятино под Стерлитамаком. Четверо пострадавших доставлены в больницу, двое в тяжелом состоянии

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ