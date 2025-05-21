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Голубоглазый пенсионер пропал в Уфе

Голубоглазый пенсионер пропал в Уфе

21:35, 21 май 2025

Пожилой мужчина бесследно пропал в столице Башкортостана. 61-летнего Юнира Гирфанова не могут найти с 18 мая — сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы пропавшего: невысокий (170 см), худощавый, с темными волосами с сединой и голубыми глазами. В день исчезновения был в бежевой ветровке, голубой футболке, синих джинсах и черных ботинках.

Если вы видели этого человека, срочно звоните: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее в Уфе на улице Кольцевой столкнулись две отечественные машины — водитель "Лады Весты" не справился с управлением и врезался во встречную "Гранту". Автомобиль опрокинулся, но люди не пострадали.

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В Башкирии третий день ищут пропавшего мужчину в тёмно-синей куртке

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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