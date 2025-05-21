83-летний пенсионер застрял в подвальном люке в Уфе

21:41, 21 май 2025

В Уфе произошёл необычный инцидент: 83-летний пенсионер провалился в подвальный люк многоэтажного дома на улице Тухвата Янаби. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города.

Пожилой мужчина спускался в технический этаж и неудачно оступился на лестнице. В результате падения его нога оказалась зажатой между ступенями и входным проёмом. Пенсионер оказался в ловушке — из-за неудобного положения он не мог самостоятельно выбраться.

Бдительные соседи, услышав шум, вызвали экстренные службы. Прибывший поисково-спасательный отряд действовал оперативно: спасатели подложили под пострадавшего специальные жёсткие носилки, аккуратно приподняли его и только после этого смогли освободить защемлённую конечность.

После спасения дедушку передали медикам скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Уфе третий день ищут 61-летнего Юнира Гирфанова. Невысокий мужчина с темными волосами с проседью исчез 18 мая в бежевой ветровке и синих джинсах. "Лиза Алерт" просит помощи в поисках.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ Уфы