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83-летний пенсионер застрял в подвальном люке в Уфе

83-летний пенсионер застрял в подвальном люке в Уфе

21:41, 21 май 2025

В Уфе произошёл необычный инцидент: 83-летний пенсионер провалился в подвальный люк многоэтажного дома на улице Тухвата Янаби. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города.

Пожилой мужчина спускался в технический этаж и неудачно оступился на лестнице. В результате падения его нога оказалась зажатой между ступенями и входным проёмом. Пенсионер оказался в ловушке — из-за неудобного положения он не мог самостоятельно выбраться.

Бдительные соседи, услышав шум, вызвали экстренные службы. Прибывший поисково-спасательный отряд действовал оперативно: спасатели подложили под пострадавшего специальные жёсткие носилки, аккуратно приподняли его и только после этого смогли освободить защемлённую конечность.

После спасения дедушку передали медикам скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Уфе третий день ищут 61-летнего Юнира Гирфанова. Невысокий мужчина с темными волосами с проседью исчез 18 мая в бежевой ветровке и синих джинсах. "Лиза Алерт" просит помощи в поисках.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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