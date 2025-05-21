Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии пьяная банда ограбила водителя и перевернулась на угнанном «Фиате»

В Башкирии пьяная банда ограбила водителя и перевернулась на угнанном «Фиате»

22:07, 21 май 2025

Весёлый вечер для компании выпивох из Башкирии закончился больничной койкой и уголовными делами. Четверо гуляк решили подзаработать на таксисте, но вместо лёгких денег получили перевёртыш на дороге. О происшествии сообщили в полиции Белебеевского района.

71-летний водитель такси и не подозревал, что вечерний заказ обернётся кошмаром. Доставив компанию из двух девушек и двух парней до места назначения, дедуля рассчитывал спокойно уехать. Но клиенты оказались с сюрпризом — девушки выпорхнули из салона, а мужчины 27 и 34 лет остались, чтобы устроить таксисту тёплый приём.

Бедолагу начали душить и бить, а для убедительности показали нож — аргумент, который сложно оспорить. «Отжав» у деда 10 тысяч рублей, парни угнали его «Фиат Альбеа», прихватив с собой подружек.

Полиция сработала оперативно — угнанный автомобиль заметили недалеко от села Бижбуляк. Началась погоня в лучших традициях боевиков. Увидев хвост из полицейских, горе-грабитель за рулём дал по газам, но с вождением у него оказалось туговато. Не вписавшись в поворот, «Фиат» эффектно улетел в кювет.

В итоге вся банда оказалась в больнице с травмами. Водителю и трём пассажирам теперь предстоит лечиться под присмотром конвоя — оперативники уже задержали подозреваемых и возбудили уголовные дела за разбой и угон.

Сейчас полиция проверяет, не числятся ли за весёлой компанией другие подвиги. А таксисты Башкирии наверняка будут внимательнее присматриваться к пассажирам, особенно если от них пахнет спиртным.

Ранее в Мелеузе двое нетрезвых мужчин попытались угнать "Москвич", разбив стёкла и повредив приборную панель. Злоумышленники хотели завести авто, соединив провода, но потерпели неудачу. 

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Стерлитамаке 18-летняя автомобилистка насмерть сбила женщину

Читайте также:

В Стерлитамаке 18-летняя автомобилистка насмерть сбила женщину
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: угон Белебеевский район происшествия в белебеевском районе дтп в Белебеевском районе
Читайте также

Тюменец избил двух жителей Башкирии и сбежал к родственникам
Происшествия в Башкирии
Тюменец избил двух жителей Башкирии и сбежал к родственникам
В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пенсионер на Kia отправил двух детей в больницу
В Башкирии полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя
Происшествия в Башкирии
В Башкирии полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя
17-летняя жительница Башкирии обвинила молодого мужчину в изнасиловании
Человек и закон в Башкирии
17-летняя жительница Башкирии обвинила молодого мужчину в изнасиловании


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен