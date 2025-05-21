В Башкирии пьяная банда ограбила водителя и перевернулась на угнанном «Фиате»

22:07, 21 май 2025

Весёлый вечер для компании выпивох из Башкирии закончился больничной койкой и уголовными делами. Четверо гуляк решили подзаработать на таксисте, но вместо лёгких денег получили перевёртыш на дороге. О происшествии сообщили в полиции Белебеевского района.

71-летний водитель такси и не подозревал, что вечерний заказ обернётся кошмаром. Доставив компанию из двух девушек и двух парней до места назначения, дедуля рассчитывал спокойно уехать. Но клиенты оказались с сюрпризом — девушки выпорхнули из салона, а мужчины 27 и 34 лет остались, чтобы устроить таксисту тёплый приём.

Бедолагу начали душить и бить, а для убедительности показали нож — аргумент, который сложно оспорить. «Отжав» у деда 10 тысяч рублей, парни угнали его «Фиат Альбеа», прихватив с собой подружек.

Полиция сработала оперативно — угнанный автомобиль заметили недалеко от села Бижбуляк. Началась погоня в лучших традициях боевиков. Увидев хвост из полицейских, горе-грабитель за рулём дал по газам, но с вождением у него оказалось туговато. Не вписавшись в поворот, «Фиат» эффектно улетел в кювет.

В итоге вся банда оказалась в больнице с травмами. Водителю и трём пассажирам теперь предстоит лечиться под присмотром конвоя — оперативники уже задержали подозреваемых и возбудили уголовные дела за разбой и угон.

Сейчас полиция проверяет, не числятся ли за весёлой компанией другие подвиги. А таксисты Башкирии наверняка будут внимательнее присматриваться к пассажирам, особенно если от них пахнет спиртным.

Ранее в Мелеузе двое нетрезвых мужчин попытались угнать "Москвич", разбив стёкла и повредив приборную панель. Злоумышленники хотели завести авто, соединив провода, но потерпели неудачу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ