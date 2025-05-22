78-летний водитель «Шевроле Нивы» погиб после столкновения с КАМАЗом под Уфой

14:18, 22 май 2025

На 7-м километре трассы Уфа-Чишмы произошла смертельная авария. Сегодня около полудня 78-летний пенсионер за рулём «Шевроле Нивы» не справился с управлением на регулируемом перекрёстке возле посёлка Нижегородка и врезался в грузовой КАМАЗ.

По предварительным данным, пожилой водитель двигался в направлении Чишмов. От удара многотонный грузовик, которым управлял 45-летний мужчина, по инерции зацепил проезжавший мимо «Инфинити QX 70».

Пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. Сейчас на участке дороги работают экипажи ГИБДД и аварийные службы, выясняющие все обстоятельства трагедии. Детали аварии устанавливаются представителями госавтоинспекции Уфимского района.

Ранее четверо подвыпивших жителей Башкирии напали на 71-летнего таксиста, украли 10 тысяч рублей и угнали его автомобиль. После погони с полицией преступники попали в ДТП и оказались в больнице под стражей с уголовными делами за разбой и угон.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе