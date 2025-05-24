68-летний водитель разбился насмерть на трассе М5 в Башкирии

13:33, 24 май 2025

В Уфимском районе Башкирии 23 мая около 15:00 произошло смертельное ДТП на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

На 1449-м километре автодороги 68-летний мужчина за рулем «ЗАЗ Chance» столкнулся с находившимся впереди грузовиком JAC. По предварительной информации, легковушка врезалась в стоящий большегруз.

От полученных в результате столкновения травм пожилой водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков. На участке дороги работают инспекторы ДПС и службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее на трассе Уфа-Чишмы произошло смертельное ДТП с участием трёх машин. 78-летний пенсионер погиб после столкновения его «Нивы» с многотонным грузовиком.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ