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Серьезная авария на трассе в Башкирии: трое пострадавших

Серьезная авария на трассе в Башкирии: трое пострадавших

18:15, 24 май 2025

В Абзелиловском районе республики случилось дорожно-транспортное происшествие с тремя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Башкирии.

Инцидент произошел днем 24 мая на 256-километре трассы Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск. Водитель Skoda Rapid в возрасте 51 года, ехавший из Уфы в направлении Магнитогорска, врезался в Ford, за рулем которого находился 43-летний мужчина. От удара серьезные повреждения получили оба автомобилиста и один из пассажиров Ford.

Место происшествия осматривают автоинспекторы республики и службы экстренного реагирования. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 50-летний мужчина погиб под колесами авто в Абзелиловском районе. Водитель сначала покинул место аварии, но через несколько часов вернулся и сдался властям.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе дтп в Абзелиловском районе
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