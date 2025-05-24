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В Куюргазинском районе Башкирии утонула семилетняя девочка

В Куюргазинском районе Башкирии утонула семилетняя девочка

20:27, 24 май 2025

В Куюргазинском районе Башкирии произошла трагедия — в реке Тугузтемир погибла 7-летняя девочка. Инцидент случился 24 мая возле деревни Ямангулово, сообщает региональное управление МЧС России.

Экстренные службы получили сигнал о том, что ребёнок ушёл под воду. Спасательные бригады тут же выехали к месту трагедии. Поиски завершились печально — тело девочки обнаружили в ста метрах от места происшествия вниз по течению реки.

Стоит отметить, что официальный купальный сезон в республике откроется только 1 июня. В этом году в Башкирии планируется работа 192 оборудованных пляжей с постоянным дежурством спасательных команд, информирует республиканский госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Куюргазинском районе Башкирии загорелся тепловоз с 69 вагонами на станции Карагайка.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Куюргазинский район происшествия в Куюргазинском районе смерть на воде
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