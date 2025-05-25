В Башкирии трёхлетний малыш потерялся во время семейного визита к знакомым

11:14, 25 май 2025

В ночь на воскресенье службы экстренного реагирования получили тревожный вызов из деревни Новосафарово Чишминского района Башкортостана. Трёхлетний мальчик исчез, когда его семья готовилась покинуть дом знакомых после дружеского визита.

Согласно информации пресс-службы МЧС Башкортостана, происшествие случилось около полуночи. Родители малыша находились в гостях и лишь при сборах домой заметили отсутствие сына. Самостоятельные поиски продолжались полчаса, однако безрезультатно.

На место выехали сотрудники Уфимского поисково-спасательного подразделения МЧС России и республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. В операции участвовали кинологические расчёты и добровольцы из числа местного населения.

Мальчика обнаружили примерно в два часа ночи на соседнем частном участке. Ребёнок был невредим. Медицинское освидетельствование подтвердило его удовлетворительное состояние, после чего малыша вернули встревоженным родителям.

В МЧС республики напомнили о детской любознательности и отсутствии инстинкта самосохранения у малышей, призвав взрослых к неослабному наблюдению.

Ранее в Чишминском районе Башкортостана пропал 40-летний Алмаз Туктаров. Мужчину последний раз видели 14 мая в деревне Среднехозятово, после чего связь с ним прервалась.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ