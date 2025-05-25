Смертельная авария на М-5 под Уфой: водитель погиб в огне
11:46, 25 май 2025
На трассе М-5 возле деревни Бурцево Уфимского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль неустановленной марки столкнулся с припаркованной у обочины большегрузной машиной.
После столкновения легковушка воспламенилась. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия.
К месту инцидента выехали спасательные службы. Следственные органы устанавливают детали и причины аварии.
Ранее в Уфимском районе погиб 68-летний автомобилист после столкновения с большегрузом на М5. Обстоятельства трагедии выясняют инспекторы ДПС.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
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