В Башкирии зафиксированы два новых случая возгорания растительности

11:53, 25 май 2025

Республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям сообщил о двух инцидентах с воспламенением сухой растительности в регионе за прошедшие сутки.

Случаи возгорания травы зафиксированы в Кармаскалинском муниципальном районе и городском округе Кумертау, рассказал глава ведомства Кирилл Первов. Лесных пожаров за указанный период не отмечалось.

С январа текущего года на территории республики возникло 8 очагов лесных пожаров общей площадью свыше 25 га и 256 возгораний сухой растительности площадью 1200 га.

Ранее на трассе в Кармаскалинском районе загорелся движущийся автомобиль. Пожарные потушили пламя, обошлось без жертв.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС