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Смертельное ДТП на М5 в Башкирии: водитель Рено погиб после столкновения с фурой

Смертельное ДТП на М5 в Башкирии: водитель Рено погиб после столкновения с фурой

15:40, 25 май 2025

В Буздякском районе на автодороге М5 «Урал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают сотрудники Госавтоинспекции.

Около 14:00 на 1358-м километре трассы водитель автомобиля «Рено Логан», двигавшийся из Самары в сторону Уфы, совершил касательный удар со встречным грузовиком «Ситрак». После этого легковая машина врезалась в следовавший сзади автомобиль «Форд». В результате аварии мужчина за рулем «Рено» получил смертельные повреждения.

 

 

Ранее экс-глава сельсовета в Буздякском районе получил штраф 130 тысяч рублей за фиктивное оформление обязательных работ. Чиновник помог осуждённому "отработать" 160 часов в обмен на уборку частного дома.

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Смертельная авария на М-5 под Уфой: водитель погиб в огне

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Смертельная авария на М-5 под Уфой: водитель погиб в огне
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Буздякский район дтп в буздякском районе происшествия в буздякском районе
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