Смертельное ДТП на М5 в Башкирии: водитель Рено погиб после столкновения с фурой

15:40, 25 май 2025

В Буздякском районе на автодороге М5 «Урал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают сотрудники Госавтоинспекции.

Около 14:00 на 1358-м километре трассы водитель автомобиля «Рено Логан», двигавшийся из Самары в сторону Уфы, совершил касательный удар со встречным грузовиком «Ситрак». После этого легковая машина врезалась в следовавший сзади автомобиль «Форд». В результате аварии мужчина за рулем «Рено» получил смертельные повреждения.

Ранее экс-глава сельсовета в Буздякском районе получил штраф 130 тысяч рублей за фиктивное оформление обязательных работ. Чиновник помог осуждённому "отработать" 160 часов в обмен на уборку частного дома.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ