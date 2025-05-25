В Башкирии из реки извлекли тело утонувшего мужчины

21:26, 25 май 2025

В Башкортостане водолазы достали из водоема тело погибшего. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС РФ по республике.

Стало известно, что накануне вечером 56-летний житель проводил время с товарищами у берега реки Тор в селе Верхотор Ишимбайского района. После употребления алкоголя он решил окунуться, но сразу исчез под водой. Присутствующие не смогли самостоятельно отыскать и спасти товарища.

На следующий день спасатели обнаружили тело утопленника. Следователи начали проверку.

Ранее водолазы извлекли из реки Белой тело 67-летнего рыбака из Башкирии. Мужчина пропал 2 мая, отправившись на велосипеде к водоёму в Ишимбайском районе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ