В Башкирии мужчина получил тяжелые ожоги при пожаре в собственном доме

09:42, 26 май 2025

Серьезное возгорание случилось в деревне Березовка Бирского района Башкирии. Об инциденте проинформировало главное управление МЧС по республике.

Огонь охватил деревянный дом с сайдинговой обшивкой. Спасательные службы быстро прибыли к месту происшествия и потушили пламя на территории 48 квадратных метров.

Владелец жилища, 66-летний местный житель, доставлен в ожоговый центр ГКБ №18 столицы региона с множественными травмами разной тяжести головы, корпуса, конечностей. Дополнительно у пострадавшего диагностировано токсическое поражение.

Ранее в МЧС Башкирии сообщило о новых случаях возгорания травы в двух районах республики. За 2025 год площадь выгоревшей сухой растительности превысила 1200 гектаров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ