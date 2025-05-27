Рабочий погиб от удара током на стройплощадке в Уфе

10:40, 27 май 2025

В Башкирии случилось ЧП на стройке. В столице республики на строительном объекте от поражения электричеством скончался человек. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

Несчастный случай произошел 22 мая на территории возводимого ЖК «Эдисон-2», расположенного на Революционной улице. Пострадавшим оказался 34-летний работник ООО «Строительная компания № 7».

Трагедия случилась днем. Разнорабочий спустился в подвальное помещение за питьевой водой к металлическому резервуару, где его поразило электричество. Спасти мужчину не удалось.

Надзорное ведомство начало проверку для выяснения точных обстоятельств ЧП и установления причин гибели строителя.

Ранее в Уфе рабочий сорвался с большой высоты на объекте по улице Рудольфа Нуреева. Пострадавшего экстренно госпитализировали с серьёзными травмами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция в РБ