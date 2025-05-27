Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Трое уфимцев разбились насмерть на трассе М-5 в Самарской области

Трое уфимцев разбились насмерть на трассе М-5 в Самарской области

22:01, 27 май 2025

Смертельное ДТП случилось днем 27 мая на федеральной автодороге М-5 в Сызранском районе Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В аварии попали легковушка Ford Focus и грузовой автомобиль Mercedes. Водитель Ford - 31-летний мужчина - скончался на месте вместе с двумя пассажирками 79 и 59 лет. Все трое приехали из Уфы. Среди погибших, предположительно, педагог начальных классов школы в Инорсе.

К месту трагедии выехали экстренные службы, включая полицию, медиков и спасателей.

Обстоятельства смертельной аварии выясняет ГУ МВД по Самарской области.

Ранее на трассе М5 в Башкирии столкнулись три автомобиля. Водитель "Рено Логан" погиб после удара с грузовиком и "Фордом" на 1358-м км

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Смертельная авария на М-5 под Уфой: водитель погиб в огне

Читайте также:

Смертельная авария на М-5 под Уфой: водитель погиб в огне
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: аварии
Читайте также

Уснувший водитель погубил семейную пару из Башкирии на трассе М-5
Происшествия в Башкирии
Уснувший водитель погубил семейную пару из Башкирии на трассе М-5
68-летний водитель разбился насмерть на трассе М5 в Башкирии
Происшествия в Башкирии
68-летний водитель разбился насмерть на трассе М5 в Башкирии
Серьезная авария на трассе в Башкирии: трое пострадавших
Происшествия в Башкирии
Серьезная авария на трассе в Башкирии: трое пострадавших
Огненный Форд: на трассе в Башкирии автомобиль загорелся на ходу
Происшествия в Башкирии
Огненный Форд: на трассе в Башкирии автомобиль загорелся на ходу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен