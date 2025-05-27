Трое уфимцев разбились насмерть на трассе М-5 в Самарской области

22:01, 27 май 2025

Смертельное ДТП случилось днем 27 мая на федеральной автодороге М-5 в Сызранском районе Самарской области. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В аварии попали легковушка Ford Focus и грузовой автомобиль Mercedes. Водитель Ford - 31-летний мужчина - скончался на месте вместе с двумя пассажирками 79 и 59 лет. Все трое приехали из Уфы. Среди погибших, предположительно, педагог начальных классов школы в Инорсе.

К месту трагедии выехали экстренные службы, включая полицию, медиков и спасателей.

Обстоятельства смертельной аварии выясняет ГУ МВД по Самарской области.

Ранее на трассе М5 в Башкирии столкнулись три автомобиля. Водитель "Рено Логан" погиб после удара с грузовиком и "Фордом" на 1358-м км

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео