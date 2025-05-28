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В Башкирии водитель погиб при опрокидывании машины

В Башкирии водитель погиб при опрокидывании машины

14:02, 28 май 2025

В Архангельском районе Башкирии произошла автокатастрофа со смертельным исходом. По данным республиканской ГИБДД, трагедия случилась вчера вечером.

Около восьми вечера на восемнадцатом километре трассы Казанка-Узунларово-Азово потерял контроль над «Ладой Грантой» пятидесятитрёхлетний автомобилист. Машина слетела в левую канаву и перевернулась. Мужчина скончался на месте до прибытия медиков. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее трое жителей Уфы погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в Самарской области. Среди погибших водитель Ford Focus и две пассажирки, включая предположительно педагога школы.

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Смертельное ДТП на М5 в Башкирии: водитель Рено погиб после столкновения с фурой

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Архангельский район происшествия в архангельском районе дтп в архангельском районе
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