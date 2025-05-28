В Уфе водитель Honda Civic сбил десятилетнего велосипедиста на «зебре»
22:29, 28 май 2025
Накануне в Уфе произошло дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего. На улице Георгия Мушникова возле дома №20 машина Honda Civic, которой управлял 22-летний мужчина, столкнулась с велосипедистом.
Школьник переезжал дорогу по пешеходному переходу, когда автомобиль направлялся к улице Новоселов.
Пострадавший получил множественные повреждения и был доставлен в больницу.
Инцидент находится на рассмотрении у компетентных органов.
Ранее на трассе «Уфа — Оренбург» водитель не справился с управлением и спровоцировал аварию с тремя машинами. 36-летний мужчина получил травмы головы и был доставлен в больницу.
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