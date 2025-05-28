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В Уфе водитель Honda Civic сбил десятилетнего велосипедиста на «зебре»

В Уфе водитель Honda Civic сбил десятилетнего велосипедиста на «зебре»

22:29, 28 май 2025

Накануне в Уфе произошло дорожное происшествие с участием несовершеннолетнего. На улице Георгия Мушникова возле дома №20 машина Honda Civic, которой управлял 22-летний мужчина, столкнулась с велосипедистом.

Школьник переезжал дорогу по пешеходному переходу, когда автомобиль направлялся к улице Новоселов.

Пострадавший получил множественные повреждения и был доставлен в больницу.

Инцидент находится на рассмотрении у компетентных органов.

Ранее на трассе «Уфа — Оренбург» водитель не справился с управлением и спровоцировал аварию с тремя машинами. 36-летний мужчина получил травмы головы и был доставлен в больницу.

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В Башкирии водитель погиб при опрокидывании машины

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа дтп в уфе
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